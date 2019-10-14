شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجى: الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان تقود حملة تشويه ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجى ومؤسس المخابرات القطرية، إن القنوات الإخوانية وعلي رأسها قناة الجزيرة القطرية تقود حملة تشويه مستمرة للدولة من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر منصاتها لتفكيك أركان الدولة وتشكيك المواطنين في الإنجازات التى تتم علي الأرض.

وأضاف الخبير الاستراتيجى فى تصريح له، أن هذه القنوات تحرف التصريحات المتعلقة بالقضايا التي تشغل المواطنين، لنشر الفتنة، وإثارة الأمور في الشارع، مؤكداً أن حروب الجيل الرابع تستخدمها هذه القنوات الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في الدولة، كما يجب علي المواطنين الانتباه وعدم تصديق هذه القنوات فيما تبثه من سموم.