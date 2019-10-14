شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: الصالون السياسى يهدف للتحاور فى قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم الشيخ، الممتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص التنسيقية على تنظيم الصالون السياسي لمنح مساحة مناسبة للتحاور بين الأحزاب المختلفة فى القضايا التى تهم الوطن، فى إطار حرص التنسيقية على تنمية الحياة السياسية وتقديم حلول ناتجه عن حوار حقيقي بين النخب المختلفه دون تمييز.

وأضاف الشيخ، خلال الصالون السياسى للتنسيقية اليوم، أن الصالون بشكل عام عبارة عن منصة نقاشية حول العديد من القضايا الهامة التي تهم مختلف فئات المجتمع المصري، مشيرا إلي أن للصالون أثره في تنمية الحياة السياسية، بما يتيحه من فرصة لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر حول أجندته، خاصة وأن التنسيقية تضم شبابا من مختلف التيارات السياسية، ويحظى كل طرف بالمساحة الجيدة لعرض رأيه.

وأوضح، أنه يتم أخذ التوصيات الصادرة عن الصالون بعناية حيث تعمل عليها التنسيقية من خلال أنشطتها ومشاركاتها المتنوعة.

وقال "الشيخ": إن هذه النسخة من الصالون هى النسخة الثانية بعد التدشين الذى بدأ بالنسخة الأولى على هامش ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان.

وشملت النسخة الثانية والتي عقدت بمقر حزب التجمع مشاركة فعاله من الحاضرين خلال جلستى الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار، وتعزيز خطوات دمج وتمكين المرأة.

وأشار إلى أن الصالون تناول مناقشة تفعيل دور رعاية الأطفال في مقرات العمل، ودور المرأة في رفع الوعى السياسي، وكيفية تنمية دور رائدات الأعمال، وتأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسى.

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