بعد الخطاب الملكي.. مجلس النواب يتفاعل وينظم ندوة وطنية حول “القطاع البنكي”

عقب اجتماع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، صباح اليوم الاثنين، مع رؤساء الفرق، والمجموعة النيابية، أعلن مجلس النواب عن تنظيم ندوة وطنية، حول دور القطاع البنكي، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

وقال المجلس إن تنظيم الندوة الوطنية يأتي استحضارا لـ”الإشارات الملكية، المتمثلة في دعوة القطاع البنكي والمالي إلى المزيد من الانخراط في عملية التنمية، وتبسيط، وتسهيل عملية الولوج إلى القروض، والانفتاح على أصحاب المقاولات الذاتية، وإعداد برنامج خاص لدعم الخريجين الشباب”.

واستحضر الاجتماع، يضيف البلاغ، مضامين الخطاب الملكي، الذي أكد من خلاله الملك على دور البرلمان في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.

وتوقف الاجتماع عند أهمية الدعوة الملكية إلى الحرص على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع، والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات، وانشغالات المواطنين.

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وخلال الاجتماع نفسه، صباح اليوم، تم التداول في موضوع تطوير منظومة الأسئلة الشفهية، وتحقيق المزيد من النجاعة، والفعالية للجلسات الأسبوعية، وتقرر إعداد مشروع مداخل هذا الإصلاح لعرضه على مكونات المجلس في اجتماع لاحق.

كما تم الاتفاق بخصوص الجلسة الشهرية، المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة، على تخصيص، يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، الجلسة الشهرية، التي ستتناول موضوعي السياسة الجنائية، والشراكة بين القطاعين العام الخاص.