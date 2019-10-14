بعد خروجه مصابا في مباراة منتخب بلاده.. جمهور الريال يخشى غياب مودريتش عن “الكلاسيكو”

تعرض لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي، ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني، للإصابة خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الويلزي، أمس الأحد، لحساب التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس أمم أوربا 2020.

وتحدث مودريتش، الذي أصيب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، عن تفاصيل إصابته، وفقا لمل نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” قائلا: “أعتقد أن الأمر ليس خطيرا، لدي إصابة في العضلات تؤلمني قليلا، سأكون بخير خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأكد اللاعب الكرواتي، أن طبيب منتخب كرواتيا، أخبر لجهاز الطبي لفريق مدريد بطبيعة الإصابة التي تعرض لها، موضحا أنه لا يجب أن تكون فترة غيابه عن الميادين طويلة.

وتخشى جماهير الفريق الملكي، أن تحرم الإصابة مودريتش من اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر خوضها في 26 من الشهر الجاري، خاصة وأن الجهاز الطبي للريال لم يحدد بعد فترة غياب اللاعب.