“الكاف” يعين حكما ماليا لإدارة مباراة المغرب والجزائر

أسندت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، مهمة قيادة المباراة التي ستجمع يوم السب القادم، بالملعب البلدي لمدينة بركان، بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الجزائري، للحكم المالي، “محمدو كيتا”.

وتدخل هذه المباراة التي ستجرى على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان في إطار إياب الدور الفاصل المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

ويساعد “محمد كيتا”، في مهامه، مواطنيه نوهوم بامبا وأداما سيديكي، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع للمالي كاوسو كاني. كما عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الموريتاني السيد ماسا ديارا مراقبا لهذه المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت الشهر الماضي في الجزائر، كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف، وسيكون أبناء الناخب الوطني الحسين عموتو، الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التواجد في “الشان” والمنافسة على الحفاظ على اللقب.