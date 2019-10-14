بدر سلطان يصور كليب في مراكش.. تعامل في الأغنية مع ابن نادية أيوب

يصور الفنان الشاب، بدر سلطان، حاليا، فيديو كليب جديد، تعامل بخصوص أغنيته مع أنس العراقي ابن الفنانة القديرة نادية أيوب.

ويشرف على إخراج كليب بدر سلطان الجديد، والمرتقب صدوره، شهر نونبر المقبل، المخرج سعيد موسارية، فيما تكلف بكتابة كلمات الأغنية ذات الطابع الرومنسي أنس العراقي.

واختار بدر سلطان، رفقة المخرج، تصوير الكليب نواحي مدينة مراكش، وقد نشر الأول على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صوة من كواليسه ظهر فيها يسكب الشاي، وهو فوق سرير أحد الفنادق، وعلق: “يومكم سعيد أروع ناس عندي كنحبكم أنا وموجدلكم شي حاجة زوينة تستاهل عيونكم “.

وكان آخر أعمال بدر سلطان كليب “j’ai pas envie”، الذي أًصدره، قبل 6 أشهر، وحقق 5 مليون مشاهدة على “يوتوب”.