الكركارات.. إجهاض عملية تهريب خمسة أطنان من مخدر الشيرا

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك، بمركز الكركارات جنوب الداخلة، اليوم الاثنين، عن إجهاض عملية تهريب خمسة أطنان و996 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات المراقبة الحدودية، مكنت من توقيف سائق الشاحنة واثنين من مرافقيه، وذلك بعدما كشفت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشاحنة عن وجود خمسة أطنان و996 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بعناية ضمن شحنة من الخضروات الموجهة للتصدير نحو دولة إفريقية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من طرف الجهة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة، لهذه الشبكة الإجرامي، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ويأتي إجهاض تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، يشير البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية الوطنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.