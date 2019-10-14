تركيا وواشنطن تتهمان القوات الكردية بإطلاق سراح عناصر داعش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهمت تركيا، اليوم الإثنين، وحدات حماية الشعب الكردية ( وهي ضمن قوات سورية الديمقراطية "قسد") بتعمد إطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية، في حين قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن ذلك بهدف دفع القوات الأميركية للعودة إلى المنطقة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة رافضا الكشف عن اسمه للصحافيين إن و"حدات حماية الشعب" الكردية "أطلقت سراح سجناء داعش لنشر الفوضى في المنطقة" حيث ينفذ الجيش التركية عملية عسكرية، منذ الأربعاء، أطلق عليها "نبع السلام".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد صرح في وقت سابق للصحافيين "يوجد سجن واحد فقط لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته"، مضيفا "توجد صور وأفلام تكشف ذلك".

وكانت حكومات غربية عبرت عن قلقها من ان تؤدي عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سورية إلى فرار عناصر داعش من مراكز الاعتقال في المنطقة.

من جهتها أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، يوم أمس الأحد، أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي داعش قد فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي، وأن خمسة من عناصر داعش فروا من سجن آخر الجمعة.

في المقابل، نقلت "فرانس برس" عن أقارب للعائلات في فرنسا قولهم إن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.

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وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا "يوم الأحد فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الأجنبيات، وطلبوا منهن مغادرة المخيم".

وأضافت "لم يفروا. القوات الكردية لم تعد تريدهم. كانوا يتوقعون أن تأخذهم القوات السورية أو التركية، ولكن تم طردهم من المخيم. على مدى عدة أيام كانت القنابل تسقط قرب المخيم وتزداد قربا منه، ولم تعد هناك أية منظمات غير حكومية أو أية مساعدة" قرب المخيم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد انتقد، في وقت سابق، التقارير التي وصفها بـ"المضللة" بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية أتاح فرار عناصر داعش. وقال "هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب".

وفي وقت لاحق، اليوم، نشرت وسائل إعلام تركية لقطات لما قالت إنه السجن الذي أفرغته وحدات حماية الشعب في وسط تل أبيض على الحدود التركية. وظهر في اللقطات جنود أتراك يتجولون في السجن الفارغ حيث ظهرت زنازين بنيت بداخله.

من جهته قال الرئيس الأميركي، في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين، إن القوات الكردية قد تكون أطلقت بشكل متعمد سراح عناصر من تنظيم داعش لدفع القوات الأميركية للعودة إلى المنطقة.

وأضاف أنه سيكون "من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".