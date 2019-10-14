رسميًا: قيس سعيد رئيسا لتونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الإثنين قيس سعيّد رئيسا للجمهورية بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي إنه "تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".

ويمكن لمرشحين آخرين أن يقدموا طعونا في النتائج خلال الأيام المقبلة تنظر فيها المحكمة الإدارية.

وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72,71 في المئة من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي على 27,29 في المئة.

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وصوّت 2,7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوّت 1,04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 في المئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المئة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المئة)، إذ حصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب.

ويصبح بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011، ومن المقرر أن يؤدي اليمين نهاية الشهر الجاري.