باريس سان جيرمان يحدد مدة غياب نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.
وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة نيجيريا الودية أمس الأحد، حيث تم استبداله بعد مرور 12 دقيقة فقط.
وقال النادي خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني "نيمار خضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي بعد ظهر اليوم، وتأكد إصابته في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر من الدرجة الثانية".
وأضاف البيان "موعد عودته للملاعب مرة أخرى سيكون بعد 4 أسابيع، ويعتمد الأمر على مدى تطور حالته".
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