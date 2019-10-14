إيطاليا تعتزم حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

ونقلت كالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دي مايو قوله في تصريحات صحفية أدلى بها من لوكسمبورغ على هامش مشاركته في إجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، إن "هناك التزام مشترك من جانب كل الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) لوقف تصدير السلاح إلى تركيا".وكانت وزارة الخارجية الإيطالية استدعت السفير التركي لدى روما، يوم 10 تشرني الأول الجاري، للتعبير له عن "تنديدها القوي" بإطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا يوم 9 تشرين الأول الجاري.

وقررت حكومات عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا، تعليق توريداتها للأسلحة لتركيا على خلفية هجومها في شمال شرق سوريا الذي أطلقت عليه اسم "نبع السلام".

