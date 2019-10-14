الحذر وطموح الصدارة يسيطران على مواجهات مجموعة العراق بالتصفيات المزدوجة

وكان المنتخب الوطني، قد خاض في الجولة الماضية يوم الخميس المباراة الأولى على أرضه في تصفيات كأس العالم منذ عام 2011، حيث حقق الفوز على هونغ كونغ 2-0 بفضل هدفي مهند علي وعلي عدنان.

ورغم الخسائر الكبيرة لكمبوديا في فإن سريتشكو كاتانيتش مدرب اسود الرافدين، يشدد على أهمية الحذر وعدم التساهل في هذه المباراة.



في المقابل فإن منتخب كمبوديا سيحاول استعادة توازنه بعد الخسارة الكبيرة أمام إيران، حيث أن التعرض لخسارة كبيرة جديدة سيعرض طموحات الفريق لضربة قوية حتى في المنافسة للتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا.

وشدد فيليكس دالماس مدرب كمبوديا على أهمية النظر إلى الجانب الإيجابي، حيث قال: "أنا فخور باللاعبين، بغض النظر عن طبيعة الموقف، واصلنا القتال بروح عالية أمام إيران، وهذه هي طريقة تطوير كرة القدم".



وفي المباراة الثانية، يتطلع منتخب البحرين لوقف انتصارات إيران وتأكيد قدرته على المنافسة من أجل الفوز بصدارة المجموعة.

ويأمل المنتخب البحريني في تحقيق الفوز الأول على إيران منذ الفوز بنتيجة 4-2 في مباراة ودية عام 2009.

كما يطمح أصحاب الأرض في أن يواصل لاعبو الفريق وخاصة كميل الأسود تقديم المستويات الجيدة في هذه المباراة.

من جهته يدخل المنتخب الإيراني المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على كمبوديا، حيث سجل كريم أنصاريفارد 4 أضاف وأضاف سردار أزمون 3 أهداف.

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ورغم الفوز الكبير أكد مارك فيلموتس مدرب إيران على ضرورة المحافظة على التركيز أمام البحرين، وقال: أمامنا مباراة مهمة مع البحرين يوم الثلاثاء، ويجب أن نحافظ على تركيزنا، نريد الحصول على النقاط الثلاث، حيث أننا لم نحقق أي شيء بعد.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 تشرين الثاني القادم، حيث يلتقي العراق مع إيران في البصرة، وهونغ كونغ مع البحرين في هونغ كونغ.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل البحرين مع العراق 1-1 في المنامة وكمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 في فنوم بينه، في حين شهدت الجولة الثانية فوز البحرين على كمبوديا 1-0 في فنوم بينه وإيران على هونغ كونغ 2-0 في هونغ كونغ، وشهدت الجولة الثالثة فوز العراق على هونغ كونغ 2-0 في البصرة وإيران على كمبوديا 14-0 في طهران.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.