الحلبوسي من كربلاء: مجالس المحافظات تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أن مجالس المحافظات تجاوزت المدة المنصوص عليها بالقانون، فيما اشار الى أن رسالة المتظاهرين وصلت بشكل واضح الى آذان الجميع، والخروقات التي رافقت التظاهرات وصمت عار في تاريخ العراق.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء وحضرته الخليج 365، "تحدثنا مع قيادة العمليات والمحافظة ورئيس أركان الجيش متطلبات الزيارة وإمكانيات المحافظة ومدى الجهود الخدمية والامنية".

وبشأن القرار البرللماني القاضي بتجميد اعمال مجالس المحافظات، اشار الحلبوسي الى ان "المجالس تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون".

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وعن المظاهرات والاحداث التي رافقتها، أكد الحلبوسي أن "حماية المتظاهرين واجب على الدولة العراقية بكل مؤوسساتها، وندين الأحداث التي رافقت المظاهرات والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الامنية".

وأضاف، أن "المتظاهر خرج للمطالبة بحقوقه، حقوق واجبت التنفيذ، وليست طلبات، وماحدث من خرق واكب المظاهرات، يعد وصمت عار مرت في تاريخ العراق"، مؤكدا أن "رسالة المتظاهرين وصلت بشكل واضح الى اذان الجميع، وما أمامنا الا ان نمضي بشكل واضح وصريح بتنفيذ متطلبات الحياة الكريمة".