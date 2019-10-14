إذاعة فرنسية: موسكو والرياض أظهرتا تقاربا مذهلا

أكدت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن العلاقات السعودية الروسية شهدت خلال السنوات الأخيرة تقارباً مذهلاً، واصفة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض بأنها جاءت في إطار تقارب دبلوماسي وشراكة استراتيجية.

وسلطت الإذاعة الفرنسية الضوء على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث قالت إن ملفي الدبلوماسية والوقود هما كلمة السر لزيارة الرئيس الروسي للرياض.

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى أن الرئيس الروسي عازم على إبرام صفقة النفط بين موسكو ورياض، والسعي للمضي قدماً في التباحث حول الملفات الشائكة في المنطقة، للحد من التوترات المزعزعة للاستقرار.

ووفقاً لـ"20 مينيت" فإن المملكة تتولى زعامة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، موضحة أن روسيا، رغم أنها ليست عضواً في المنظمة، ولكنها تتعاون مع الرياض بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، للحد من المعروض من الذهب الأسود ومحاولة رفع السعر.



ونقلت الإذاعة الفرنسية عن المحلل السياسي الروسي فيودور لوكيانوف قوله: "بما أن آخر تمديد لخفض الإنتاج الذي قررته 24 دولة منتجة للنفط، ينتهي في نهاية مارس/آذار 2020، فإن الموضوع هو "الموضوع الرئيسي للنقاش" بين فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي".

وعادت الإذاعة الفرنسية قائلة: "موسكو والرياض أظهرتا خلال السنوات الأخيرة تقارباً مذهلاً تميز بشكل خاص بزيارة العاهل السعودي إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهي زيارة وصفت بـ"التاريخية" لكونها الزيارة الأولى لملك سعودي إلى روسيا في التاريخ".

وأضافت أنه بعد عام من زيارة العاهل السعودي لموسكو، صافح الرئيس الروسي ولي العهد السعودي، مصافحة حارة للغاية، وحظيت باهتمام وسائل الإعلام الغربية آنذاك وباحترام كبير أمام قادة مجموعة العشرين.

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وأكد فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أذيعت عشية زيارته للمملكة: "سنعمل بالتأكيد مع المملكة العربية السعودية وشركائنا الآخرين وأصدقائنا في العالم العربي.. لتقليص أي محاولة لزعزعة سوق النفط إلى الصفر"، مشيداً "بعلاقاته الطيبة مع الملك، كما هو الحال مع ولي العهد"، بحسب ما نقلت الإذاعة الفرنسية.





ووصفت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية الرئيس الروسي بـ"صانع السلام"، مشيرة إلى رغبته في لعب دور الوساطة" لحل المشاكل العالقة في المنطقة. لافتة إلى تصريحات بوتين خلال المقابلة التلفزيونية، بأن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتهيئة الظروف اللازمة لدينامية إيجابية تهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة".

ومن بين الملفات المطروحة على طاولة المحادثات، بحسب ما ذكره المحلل السياسي الروسي، الملف السوري، موضحاً أن العدوان التركي الأخير ضد الأكراد والانسحاب الأمريكي وحدا أجندات الدولتين لصالح الشعب السوري.

وقال لوكيانوف: "من المهم بالنسبة لروسيا أن تشارك دولة عربية في التسوية السياسية في سوريا".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن الزيارة ستسفر عن 30 اتفاقية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، بقيمة تزيد على ملياري دولار، وسيتم التوقيع عليها من قبل صندوق السيادة الروسي.

ولفتت "20 مينيت" إلى بوتين سيكلل زيارته بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، للتباحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية حول القضايا الإقليمية وتعزيز شراكته بالإمارات التي يعود التعاون بينهما إلى عدة عقود.