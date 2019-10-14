وكالات إغاثة دولية تعلق عملياتها بشمال سوريا وتجلي موظفيها

قالت وكالة ميرسي كور للإغاثة، الإثنين، إنها علقت عملياتها وأجلت موظفيها الأجانب في شمالي شرق سوريا؛ حيث شرد القتال أكثر من 130 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.



وذكرت وكالة الإغاثة الدولية، التي توزع مساعدات في شمالي شرق سوريا منذ 2014، أنها تمد المدنيين بمياه الشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية، منذ بدأت تركيا عملية عسكرية في المنطقة، الأسبوع الماضي.

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وقالت ميد فيرجسون، نائبة مدير شؤون سوريا لدى المنظمة في بيان: "لا يمكننا فعلياً العمل في ظل القصف العنيف وإغلاق الطرق والأطراف المسلحة المختلفة والمتغيرة على نحو مستمر في المنطقة التي نعمل بها".

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وتواصل تركيا عدوانها لليوم السادس على شمالي شرق سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وأدى العدوان التركي إلى مقتل 24 مدنياً، أمس الأحد، بقصف جوي استهدف مدينة رأس العين بشمال شرقي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.