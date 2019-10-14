حريق ضخم يلتهم جزءا كبيرا من كنيسة مارجرجس العتيقة جنوبي القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التهم حريق ضخم جزءا كبيرا من كنيسة "مارجرجس" التاريخية بجنوب القاهرة، قبل أن يتم السيطرة عليه من جانب قوات الدفاع المدني.

وقال مصدر أمني مصري إن حريقا هائلا اندلع بكنيسة مارجرجس بمنطقة حلوان جنوب القاهرة مساء الأحد.



وأوضح المصدر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن 8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف تحركت على الفور إلى مقر الكنيسة، وتم السيطرة على الموقف وإخماد الحريق.







Advertisements

وأضاف أنه عقب إخماد الحريق سيتم فحص الموقع للتعرف على الأسباب التي أدت إلى نشوبه، مستبعدا وجود شبهة جنائية أو فرضية العمل الإرهابي.

وأكد المصدر الأمني أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن.





من جانبه، قال الأنبا بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن حريقا هائلا اندلع داخل كنيسة مارجرجس التاريخية، تسبب في خسائر كبيرة في المبنى، مؤكدا أنه لا يوجد خسارة في الأرواح ولا يوجد إصابات.