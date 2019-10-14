استطلاع: 83% من الألمان يؤيدون فرض عقوبات على تركيا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون فرض عقوبات على تركيا بعد تدخلها في شمالي سوريا.

وأجرى الاستطلاع معهد "كيفي" لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص" ونشرت نتائجه صحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية اليوم الإثنين.

ووفق الاستطلاع، فإن التدخل التركي في سوريا يلقى معارضة كبيرة في الأوساط الشعبية الألمانية، حيث يؤيد 83% من الألمان فرض عقوبات على تركيا إذا لم يقم الرئيس رجب طيب أردوغان بإنهاء تدخله العسكري في سوريا بشكل فوري.

فيما رفض 10% فقط فرض عقوبات على أنقرة، وقال 7% إنهم لا يملكون رأيا في هذا الموضوع.

وأجرى معهد "كيفي" الاستطلاع خلال الفترة ببن 11 و14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على عينة مكونة من 13 ألفا و297 شخصا بهامش خطأ 2.5%.

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وخلال الأيام الماضية، شهدت مدن ألمانية عدة أبرزها برلين وكولونيا "غرب"، وهامبورج "وسط" وجلادباخ "شمال" مظاهرات حاشدة ضد التدخل التركي في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، طالب سياسيون ألمان من مختلف الأحزاب بفرض عقوبات على تركيا أبرزها، فرض حظر أوروبي على دخول المسؤولين الأتراك للقارة.



وكانت ألمانيا وأربع دول أوروبية (هولندا والنرويج وفنلندا والتشيك) علقوا تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا بعد التدخل في سوريا.

وقبل خمسة أيام، أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدوانا عسكريا على سوريا أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.

وأدان غالبية دول العالم التدخل التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا، فيما علقت النرويج وألمانيا وهولندا صادرات الأسلحة لتركيا.