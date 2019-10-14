مصدر كردي لـ"العين الإخبارية": القوات التركية تفشل في دخول "رأس العين"

أكد مصدر عسكري كردي فشل كافة المحاولات التركية لدخول مدينة "رأس العين" شمالي سوريا، رغم الاشتباكات المستمرة مع القوات التركية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "لم تتوقف الاشتباكات في رأس العين حتى هذه اللحظة.. هناك قصف بكافة أنواع الأسلحة الأرضية والجوية على المدينة".

وأضاف أن كل محاولات الجيش التركي ومرتزقته في الدخول للمدينة باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أن القوات التركية قامت منذ أمس بعدة محاولات لدخول "رأس العين"، وفشلت جميعها.

ولفت إلى أن الشريط الحدودي من مدينة المالكية شرقا وحتى تل أبيض غربا يتعرض منذ أمس الأحد، للقصف المدفعي والصاروخي، وهناك اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية، والتركية في محور الشرقي عند الصناعة وفي محور الغربي على خط تل حلف وفي حارة ميتان داخل "رأس العين".

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وأشار المصدر إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من القوات التركية ومليشياتها، فضلا عن تدمير سيارة دوشكا، مؤكدا انسحاب القوات الأمريكية من مناطق التماس مع تركيا خاصة كوباني ورأس العين وعين عيسى والمالكية.

وأوضح أن القوات السورية لم تصل حتى هذه اللحظة لمناطق الاشتباكات.

وكان مسؤول الإعلام الحربي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مرفان قامشلو قال لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق المبرم مع النظام السوري ينص على نشر قوات للنظام على طول الحدود الفاصلة بين الشمال السوري وتركيا، وذلك بهدف منع العدوان التركي.

وشدد قامشلو على أن الاتفاق تم بين النظام السوري والأكراد بوساطة روسية، لافتاً إلى أن الاتصالات والمحاولات للجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة السورية كانت دائماً موجودة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية عسكرية لقواتها في شمال سوريا، وهو ما قوبل بتنديد دولي وعربي.

وارتفع عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم إلى 207 قتيلا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.