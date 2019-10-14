الجيش السوري يدخل مدينة منبج شمالي دمشق

دخلت وحدات عسكرية من الجيش السوري، الإثنين، مدينة منبج الاستراتيجية في شمالي سوريا، وفق ما أفاد إعلام دمشق الرسمي.



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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي"، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أنها "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة".

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وتواصل تركيا عدوانها لليوم السادس على شمالي شرق سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.