الإكوادور تستجيب لمطالب المتظاهرين وتعيد دعم الوقود

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن رئيس الإكوادور وقادة السكان الأصليين توصلا إلى اتفاق أمس لإنهاء ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت؛ رفضا لتدابير التقشف التي تبنتها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

المظاهرات التي خلفت 7 قتلى، اندلعت عندما ألغى الرئيس لينين مورينو دعم الوقود للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي تسبب في تضاعف أسعار السلع، بحسب الصحيفة.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مورينو عقد محادثات مع خايمي فارغاس، رئيس منظمة كوناي التي تعد مظلة لمنظمات السكان الأصليين، لمدة 4 ساعات في العاصمة كيتو بثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة.

وقال بيان مشترك للحكومة وممثلين عن المتظاهرين والوسطاء: "مع التوصل إلى هذا الاتفاق ستتوقف الاحتجاجات في جميع أنحاء الإكوادور ونلتزم باستعادة السلام في البلاد"، مضيفًا أن الحكومة سحبت قرارها برفع دعم الوقود.

كان الآلاف قد تدفقوا إلى شوارع العاصمة الإكوادورية كيتو بعد فترة وجيزة من الإعلان، ملوحين بالأعلام ويطلقون الألعاب النارية احتفالا بالاتفاق.

وقرأ البيان مسؤول الأمم المتحدة الذي قام بدور الوساطة في المحادثات بمساعدة من الكنيسة الكاثوليكية.