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تركيا تتهم القوات الكردية باطلاق سراح معتقلي تنظيم داعش في سوريا عمدا

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صورة أرشيفية

اتهمت تركيا الاثنين القوات الكردية بتعمد إطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية الحدودية.

وقال مسؤول كبير في الحكومة رافضا الكشف عن اسمه للصحافيين إن وحدات حماية الشعب الكردية "أطلقت سراح سجناء داعش لنشر الفوضى في المنطقة" حيث يقوم الجيش التركي بهجوم واسع منذ الاربعاء.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار صرح في وقت سابق للصحافيين "يوجد سجن واحد فقط لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته"، مضيفا "توجد صور وأفلام تكشف ذلك".

وكانت حكومات غربية عبرت عن قلقها من ان تؤدي عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا الى فرار جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية من مراكز الاعتقال في المنطقة.

واعلنت القوات الكردية الاحد ان 800 من افراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي وان خمسة جهاديين فروا من سجن آخر الجمعة.

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ولكن أقاربهم في فرنسا صرحوا لوكالة فرانس برس أن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.

وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا "اليوم (الأحد) فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الاجنبيات وطلبوا منهن مغادرة المخيم".

وأضافت "لم يفروا. القوات الكردية لم تعد تريدهم. كانوا يتوقعون أن تأخذهم القوات السورية أو التركية، ولكن تم طردهم من المخيم. على مدى عدة أيام كانت القنابل تسقط قرب المخيم وتزداد قربا منه، ولم تعد هناك أية منظمات غير حكومية أو أية مساعدة" قرب المخيم.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التقارير "المضللة" بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية اتاح فرار جهاديين. وقال "هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب".

 

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