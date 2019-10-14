هددوه بالتصفية.. الحرس الثوري ينتقم من صحفي كشف ملفات فساد خطيرة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

اعتقل الحرس الثوري الإيراني الصحفي روح الله زم، وهو مدير موقع “آمد نيوز” المعارض الذي لعب دورا كبيرا في تغطية الاحتجاجات الشعبية خلال الأعوام الماضية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن جهازه الاستخباراتي تمكن من اعتقال الصحفي روح الله زم بعد استدراجه، في عملية وصفها بالمعقدة.

يذكر أن روح الله زم، الصحافي والناشط الإصلاحي الإيراني القريب من الحركة الخضراء، كان يقيم في فرنسا منذ خروجه من إيران عقب إطلاق سراحه بعد أشهر من الاعتقال بسبب مشاركته في الانتفاضة الخضراء عام 2009 وقام بإنشاء موقع ” آمد نيوز” الذي كان يسرب الأخبار من داخل أجهزة النظام ولعب دورا كبيراً في كشف ملفات الفساد وكذلك تغطية الاحتجاجات الشعبية.

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وكان هذا الصحافي المعارض قد نشر في وقت سابق رسائل نصية وصلته تضمنت تهديدات وتحذيرات بتصفيته من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية في حال استمراره بفضح ملفات الفساد وحملات القمع والملاحقة ضد الناشطين والصحفيين والمنتقدين.

وكتب زم في إحدى مقالاته بأن “هناك شخصيات موثوقة اتصلت بي وأقسمت بأن هناك عملية مشتركة بين فيلق القدس ووزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري لاختطافي، لأنهم يريدون سد الثغرات الأمنية، وهذا يعني بأنهم يريدون سد الثغرات من خلال خطف أو اغتيال المعارضين”.

وروح الله هو نجل رجل الدين محمد علي زم، أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني الذي ترأس عدة مؤسسات ثقافية تابعة للنظام، كان قد نشر آلاف الصفحات من الوثائق والمعلومات الشفهية والمكتوبة تضمنت أسرارا من داخل الأجهزة الأمنية وملفات الفساد وملفات الاختلاس والفساد والسرقات داخل مؤسسات النظام.

كما نشر زم أسرار الجيش الإلكتروني الإيراني وأنشطته الاستخبارية ضد مختلف الدول والمؤسسات، بالإضافة إلى تفاصيل مقتل قائد هذا الجيش، محمد حسين تاجيك، الذي أقيل من منصبه عقب اعتقال وتعذيب بتهم التجسس وتسريب معلومات لصالح الحركة الخضراء المعارضة داخل إيران، بحسب تصريحات زم.