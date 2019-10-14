السيسي يهنئ قيس سعيد على انتخابه رئيسا لتونس ويتطلع إلى تعاون مشترك

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعب التونسي على تنفيذ الاستقاق الرئاسي، وقيس سعيد على انتخابه رئيسا لجمهورية تونس.

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وقال السيسي عبر حسابه على تويتر “أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب /قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الإثنين، إن المرشح الرئاسي قيس سعيد فاز رسمياً بالانتخابات لعام 2019.

وأضافت الهيئة أن قيس سعيد حصل على 72.71% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه نبيل القروي على 27.29% من الأصوات.