الان تتابع السيسي يهنئ قيس سعيد على انتخابه رئيسا لتونس ويتطلع إلى تعاون مشترك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعب التونسي على تنفيذ الاستقاق الرئاسي، وقيس سعيد على انتخابه رئيسا لجمهورية تونس.
وقال السيسي عبر حسابه على تويتر “أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب /قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك”.
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الإثنين، إن المرشح الرئاسي قيس سعيد فاز رسمياً بالانتخابات لعام 2019.
وأضافت الهيئة أن قيس سعيد حصل على 72.71% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه نبيل القروي على 27.29% من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ قيس سعيد على انتخابه رئيسا لتونس ويتطلع إلى تعاون مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.