سياسية كردية ترد على تصريحات  ترامب الاخيرة  

الإثنين 14 أكتوبر 2019

دياري ملا

سيد مصطفي

علقت دياري ملا،عضو الحزب الديمقراطي الكردي السوري، على ما قاله الرئيس الأمريكي، إن على الكرد خوض معركتهم وحدهم، بأن ما لا يفهمه ترامب وغيره ان الضحية هم ليس كرد فقط، فالمنطقة فيها تنوع سكاني وخليط يجمع بين مكونات الشعب السوري من سريان وأشوريين وكرد وعرب.

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وأضافت، ملا، أن المسيحي والاشوري والكردي والعربي يتعرض اليوم لحرب ابادة وأكدت ملا في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قوات تضم كافة مكونات الشعب السوري، قائلة " نحن لسنا ارهابيين نحن مواطنون سوريون اجبرتنا الحرب الدائرة في سوريا لحمل السلاح والدفاع عن بيوتنا وارضنا ووجودنا كشعب يواجه وحده همجية داعش ونفوذه واجرام العدو التركي وفصائل المعارضة الموالية".

وأوضحت، بينما كان النظام السوري يحمي المناطق ذات الاولوية بالنسبة له وبعد ان تخلى عن واجباته تجاه اهالي شمال شرق سوريا، و وسمح بتمدد نفوذ داعش في دير الزور والرقة وتأسيس امارة اسلامية هناك في ظل سكوت النظام السوري وحليفه الروسي

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح فى وقت سابق، أن بلاده، أنفقت أموالا طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال،وعليهم أن يخوضوا معركتهم بمفردهم، لأنهم يحاربون من أجل أرضهم،مبينًا أن الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.