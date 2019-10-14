شكرا لقرائتكم نادٍ ألماني يشطب لاعباً تركياً دعم العملية العسكرية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي سانت باولي المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين شطب اسم مدافعه التركي سينك شاهين من قائمة الفريق بسبب دعمه للعملية العسكرية التركية في سوريا.

وكتب شاهين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: نحن في صف قواتنا العسكرية البطلة والجيش، دعاؤنا لكم.

وطالبت جماهير سانت باولي بالاستغناء عن شاهين، بعد أن نشر اللاعب منشورا يدعم فيه التدخل العسكري التركي في سوريا.

وذكر النادي في بيان يوم الاثنين: سانت باولي ينأى بنفسه عن ذلك المنشور ومحتواه، لأنه لا يتوافق مع قيم النادي. تحدثت الإدارة بالفعل مع اللاعب، ولن يكون اعتباراً من اليوم لاعباً لنادي سانت باولي.