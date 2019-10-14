الموجز
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة إلى الشعب التونسي بعد تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال الرئيس السيسي، في رسالة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية".
وأعرب السيسي عن تمنياته "للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك".
وكانت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس قد أعلنت، مساء اليوم الإثنين، عن فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد الحصول على 72% من الأصوات.
ووجه قيس سعيد، في كلمته الأولى بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس بحسب الاستطلاعات، أمس الأحد، كلمة شكر فيها الشعب التونسي وأكد على "ثورة بمفهوم جديد".
وتوجه سعيد بالشكر لكل من انتخبه ومن لم ينتخبه، كما شكر الشعب التونسي في كل مكان، ووصف الفترة المقبلة "بصفحة جديدة في التاريخ".
وقال سعيد: "شكرا للذي انتخبني ولمن لم ينتخبني، شكرا لشعب تونس العظيم في كل مكان، شكرا للشباب والشيوخ وحتى الأطفال، الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، اليوم أعطيتم درسا للعالم كله".
وأضاف سعيد: "هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة بإطار الدستور، فليطمئن الجميع بأنني سأحمل الرسالة والأمانة بأعبائها وأوزارها بكل صدق، ونحاول نبني تونس جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد ويتطلع للعمل نحو مزيد من التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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