أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "غادروا جلسة ​مجلس الوزراء​ للنزول الى الشارع، أطلقوا مواقف سوبر عالية السقف، ختموها بـ"عائدون الى طاولة مجلس الوزراء للنقاش والحوار"، مضيفًا: "هذيان مبرر بعد لقاء السبع ساعات وبعد بيان "أول المرحبين". المطلوب التعاطي بهدوء مع هكذا ​حالات​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدي معلوف: غادروا جلسة مجلس الوزراء للنزول الى الشارع والمطلوب التعاطي بهدوء مع هكذا حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.