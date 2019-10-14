إلغاء تدابير السير غدا في محيط مجلس النواب

اشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامـة في بيان الى انه "الحاقاً لبلاغنا المتعلق باتخاذ ​تدابير سير​ في ​شارع المصارف​ (محيط ​مجلس النواب​) بتاريخ الغد 15/10/2019، تلغى جميع هذه التدابير بسبب تأجيل موعد انعقاد الجلسة. لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم".

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