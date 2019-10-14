علمت قناة "LBC" أنه "جرى الحديث عن زيادة الـ"TVA" وبعض الرسوم خلال الجلسة الحكومية المتعلقة ب​الموازنة​ ما أثار غضب "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" وطالبا بإصلاحات قبل ​الضرائب​، فانزعج رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورفع

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: تم الحديث عن زيادة بعض الرسوم بجلسة الموازنة ما اثار غضب الوطني الحر والقوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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