"الجديد" كشفت وثائق تؤكد تورط الشيخ كنعان ناجي بعمليات ارهابية: 12 موقوفا أكدوا ارتباطهم به

كشفت قناة "الجديد" عن وثائق تؤكد تورط الشيخ ​كنعان ناجي​ بعمليات ارهابية، مشيرةً إلى ان "12 موقوفا اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم "جندي الله" وبمعرفتهم بالارهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ هجمات ​طرابلس​ الاخيرة واعترفوا أنه كان حارسا لبعض مراكز التنظيم"، مشيرةً إلى أنه "بحق ناجي 5 مذكرات توقيف لانتمائه إلى تنظيم ارهابي ولمشاركته في المعارك ضد ​الجيش​ وشراء ​السلاح​ والانتماء إلى "جندي الله" والمشاركة بمعارك طرابلس واطلاق النار على مراكز الجيش وهو مطلوب من العام 2007 ومع ذلك لم يتم توقيفه وظل محميا بغطاء سياسي".

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