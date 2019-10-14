الكرملين: العملية التركية لا تتطابق بشكل تام مع مبدأ احترام وحدة الأراضي السورية

اعتبر مساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​ أن "العملية العسكرية، التي تنفذها ​تركيا​ شمال شرق ​سوريا​، لا تتطابق بشكل تام مع مبدأ احترام وحدة ​الأراضي السورية​" داعيا ​أنقرة​ إلى "دم اتخاذ إجراءات تعرقل تسوية ​الأزمة​".

ردا على سؤال حول ما إذا كانت عملية "نبع ​السلام​" التركية تتماشى مع هذا المبدأ وما هي الإجراءات التي ستتخذها ​روسيا​ في أشار أوشاكوف الى أنه "ليس تماما، سنقوم بخطوات ما، سنرى ماذا سيحدث"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع تحدث عنه الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، وموقف روسيا تم تحديده في بيان عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​، قبل انطلاق العملية".

وشدد على أن النقطة الأهم تكمن في "أن يتصرف الأتراك بشكل متكافئ مع الوضع وألا تعرقل الإجراءات التي يتخذونها تطوير التسوية السياسية في سوريا".

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