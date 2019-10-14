أكدت مصادر قناة "LBC" أن "أولويات رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ في زيارته الى ​سوريا​ الاتفاق مع الجانب السوري على عودة ​النازحين​ وإعادة إحياء الرئة البرية ل​لبنان​ عبر معبر البوكمال، بعد فتح المعابر بين سوريا والعراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: أولويات باسيل في زيارته الى سوريا الاتفاق مع الجانب السوري على عودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.