رمزي خوري: ما يقدمه اللقاء المشرقي للبنان وللقضية الفلسطينينة ضامن لحماية المقدسات

أكّد رئيس اللجنة العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس رمزي خوري، في تصريح تلفزيوني، أن "ما يقدمه اللقاء المشرقي ل​لبنان​ وللقضية الفلسطينينة واضح وكامل وضامن لحماية المقدسات ​المسيحية​ والاسلامية في أرضنا المقدسة".

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