المونسنيور عكشة: مشاركة 25 دولة في اللقاء المشرقي اعتراف برسالة لبنان في المنطقة والعالم

أكّد أمين سر لجنة العلاقات الدينية في ​الفاتيكان​ المونسنيور خالد عكشة، في تصريح تلفزيوني، أن "مشاركة 25 دولة في اللقاء المشرقي هي اعتراف برسالة ​لبنان​ في المنطقة و​العالم​"، مشددًا على أنه "تذكير للبنانيين برسالة لبنان".

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