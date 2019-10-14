النشرة: 3 جرحى نتيجة خلاف تطور إلى اطلاق نار في بلدة ابلح البقاعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "تطور خلاف في بلدة ابلح البقاعية بين عنصر من ​قوى الامن الداخلي​ ج.ا.ز وكل من ج.س. ور.س. الى ​اطلاق نار​ من قبل عنصر الامن الداخلي الذي أصابهم في أرجلهم كما اصيب السيدة م.م. في بطنها كانت في المكان ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج و​الجيش​ يعمل على تطويق الحادثة".

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