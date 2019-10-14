الجيش: توقيف الفلسطيني فادي سليم في محلة صبرا

اعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان ان دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت بتاريخه في محلة صبرا – مدخل المخيم، الفلسطيني فادي سليم، بعد شهره مسدساً حربياً باتجاه عناصر الدورية محاولاً الفرار، كونه مطلوب بموجب عدة وثائق منها: تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، ​إطلاق النار​ أكثر من مرة وإصابة أشخاص في أوقات سابقة، وفرض خوات على السكان مقابل الماء و​الكهرباء​. وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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