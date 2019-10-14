أردوغان: الجامعة العربية التي طردت النظام السوري عادت الآن للتقارب معه

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بعض الدول التي كنا نعتبرها شقيقة لنا وقفت بجانب التنظيمات الإرهابية، و400 شاحنة دخلت الى سوريا عن طريق العراق لدعم الإرهابيين"، مشيرًا الى أن "بعض الدول يهدّدنا بفرض عقوبات بسبب دفاعنا عن أنفسنا في مواجهة الإرهاب".
ولفت أردوغان الى أن "الجامعة العربية التي طردت النظام السوري عادت الآن للتقارب معه"، مشددًا على "أننا لن نتراجع عن عملية نبع السلام، وتركيا تزداد قوة يوماً بعد يوم رغم مساعي عرقلتها".
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