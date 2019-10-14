أردوغان: الجامعة العربية التي طردت النظام السوري عادت الآن للتقارب معه

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "بعض الدول التي كنا نعتبرها شقيقة لنا وقفت بجانب التنظيمات ​الإرهاب​ية، و400 شاحنة دخلت الى ​سوريا​ عن طريق ​العراق​ لدعم الإرهابيين"، مشيرًا الى أن "بعض الدول يهدّدنا بفرض ​عقوبات​ بسبب دفاعنا عن أنفسنا في مواجهة الإرهاب".

ولفت أردوغان الى أن "​الجامعة العربية​ التي طردت ​النظام السوري​ عادت الآن للتقارب معه"، مشددًا على "أننا لن نتراجع عن عملية نبع السلام، وتركيا تزداد قوة يوماً بعد يوم رغم مساعي عرقلتها".