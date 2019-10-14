محمود عباس هنأ قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

هنأ الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، ​قيس سعيد​، بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسيةـ مشيراً إلى أنه "يسعدنا أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا بتهانينا القلبية الحارة بنجاح العملية الانتخابية، وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعب تونس الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية".

ولفت إلى "إننا نغتنم هذه المناسبة ​الطيبة​ لنعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا وبلدينا، وعن وقوفنا التام إلى جانب شعب تونس الذي احتضن شعبنا وقضيته العادلة في مختلف مراحل نضاله، واثقين بأن هذه العلاقات ستزداد عمقا ومتانة في ظل ولايتكم".

وفاز سعيد، الأحد، بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمئة لمنافسه ​نبيل القروي​.