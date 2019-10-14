سلطات فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا

أكدت مصادر فرنسية لوكالة "أ.ف.ب" أن "​فرنسا​ قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد "داعش" في شمال ​سوريا​ بعد قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب قوات بلاده من تلك المنطقة".

وتساهم فرنسا بنحو 1000 جندي فرنسي في سوريا والعراق، ومن بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر ​القوات​ الخاصة في شمال سوريا.

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