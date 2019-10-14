مناورات عسكرية مفاجئة بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ذكرت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" العبرية عن بدء ​مناورات​ مفاجئة في مقر ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ المسمى "كرياه" في مدينة ​تل أبيب​ وسط الكيان الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة الاسرائيلية أن المناورات ستنتهي ظهر غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيشعرون خلالها بحركة نشطة ل​قوات الأمن​ والمركبات العسكرية، وسيتم سماع ​انفجارات​ بالمنطقة. ولم تذكر الصحيفة ​تفاصيل​ أخرى حول المناورة وأي من ​القوات​ المشاركة فيها.

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