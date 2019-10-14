بلومبيرغ: فرض العقوبات الأميركية على تركيا ينتظر موافقة دونالد ترامب

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بان "​واشنطن​ تتجه لفرض عقوبات اليوم على ​تركيا​ بسبب الهجوم في ​سوريا​ والانتهاكات"، مرجحةً "أن تستهدف ​العقوبات الأميركية​ عددا من المسؤولين الأتراك"، مشيرةً إلى أن "فرض العقوبات الأميركية على تركيا ينتظر موافقة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، لافتةً إلى أن "وزراتي الخارجية والخزانة أعدتا لائحة عقوبات أميركية قد تطال شخصيات تركية والقطاع المالي التركي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".