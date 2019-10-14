الجراح: هناك جلسة للجنة الاصلاحات وسيتم حسم الامور العالقة غداً

لفت وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقد في السراي ​الحكومة​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى أن "هناك تلكؤ في إقرار بعض البنود المتعلّقة بمشروع قانون ​الموازنة​"، مشيراً إلى "إننا لمسنا بعض التراجع والاخذ والرد في مواضيع كانت من المفترض ان تكون قد حسمت في جلسات سابقة حست وهذه الامور لا توصلنا إلى اي نتيجة و ينعكس سلبا على أدائنا ويؤخر اقرار الموازنة خاصة أننا في وضع مالي واقتصادي صعب والمطلوب مزيد من الوعي والمسؤولية لمواجهة الأمور".

وأكد أنه "على القوى السياسية ان تتحمل مسؤوليتها وتعمل بكل جدية وهناك أوراق عمل مقدمة يجب احترام ما تضمنت وإذا كل فريق سياسي يريد التراجع عن ما تقدم به من بنود التي اتفق عليها فهذا لا "يمشي" وكان من المفترض أن تكون الجلسة النهائية خاصة في المواد التي كانت من المفترض ان تتضمنها الموازنة"، مشيراً إلى أن "هناك جلسة للجنة الاصلاحات وسيتم حسم الامور العالقة غداً ويجب أن ننجز الموازنة صمن المهل الدستورية"، لافتاً إلى "إننا نعلم ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب والناس تنتظر منا كحكومة ان ننجز

وفي سياق آخر، أشار الجراح إلى أن "اي رئيس تيار او اي شخص يستطيع ان يعبر عن رأيه ولكن هذا لا يلزم الحكومة، الناطق الرسمي باسم الحكومة هو رئيس الحكومة سعد الحريري والمواقف التي صدرت بالامس واليوم لا تلزم الحكومة، ومجلس الوزراء ملتزم بالبيان الوزاري فقط".