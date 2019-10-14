ذكرت اذاعة "صوت لبنان - صوت الحرية والكرامة" الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري رفع الجلسة المخصصة لمتابعة دراسة ملف الموازنة بعد عودة وزير الصناعة وائل ابو فاعور ومنعا لاثارة مواقف وزر الخارجية جبران باسيلبعد مواقف ابو فاعور في ساحة الشهداء.
وذكرت المعلومات انه سيتم عقد جلسة للجنة الإصلاحات الأربعاء المقبل وحديث عن جلسة لمجلس الوزراء ممكن أن تعقد الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري رفع الجلسة بعد عودة وائل ابو فاعور ومنعا لاثارة مواقف باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.