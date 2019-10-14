الحريري رفع الجلسة بعد عودة وائل ابو فاعور ومنعا لاثارة مواقف باسيل

ذكرت اذاعة "​صوت لبنان​ - ​صوت الحرية​ والكرامة" الى ان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ رفع الجلسة المخصصة لمتابعة دراسة ملف الموازنة بعد عودة وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ ومنعا لاثارة مواقف وزر الخارجية ​جبران باسيل​بعد مواقف ابو فاعور في ​ساحة الشهداء​.

وذكرت المعلومات انه سيتم عقد جلسة للجنة الإصلاحات الأربعاء المقبل وحديث عن جلسة لمجلس الوزراء ممكن أن تعقد الخميس.