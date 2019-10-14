شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حزب حماة الوطن ينظم مؤتمراً بالدقهلية عن انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا، وعدد كبير من النواب وقيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية.

قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن نصر أكتوبر يعد من أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ مؤكدا ان حرب أكتوبر هى الحرب الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث قلبت موازين القوى وابهرت العالم وقد سبق حرب السادس من اكتوبر فترة طويلة من الاعداد على الجبهة العسكرية والجبهة الداخلية ايضا بدأت في اعقاب يونيو 1967وشهدت السنوات الست مراحل متعددة ومن مرارة الهزيمة كان الإصرار على الثأر والانتصار ففى ورفض الشعب المصري الهزيمة، وحدد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استراتيجية المرحلة كعملية استعداد للثأر والانتصار واكملها الرئيس الراحل محمد انور السادات ببراعة

وأضاف اللواء فؤاد عرفه ،نائب رئيس الحزب ، ان إرادة المصريين هى التى أدت إلى هذا النصر العظيم الذى يدرس حتى الآن بجميع المعاهد العسكرية العالمية ، لافتا الى أن الظروف التى تمر بها البلاد حاليا مشابهة لما مرت به البلاد فى حرب أكتوبر مؤكدا أننا سنواجه كل التهديدات بتماسك وإرادة المصريين

وأكد اللواء محمد على بلال ، أمين عام الحزب ، أن الجيش المصرى لم يهزم فى حرب 67 هزيمة عسكرية بل انها كانت هزيمة سياسية وبعد الانسحاب قامت القوات المسلحة بالاستعداد للحرب والثأر وقدم ابناء الشعب نماذج قوية من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للقوات المسلحة والمساهمة في تسليح الجيش المصرى .

من جانبه وجه اللواء اسامه ابوالمجد ، نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ، التحيه لجيش مصر العظيم وشرطته الباسلة وشهداء الوطن الأبرار فى هذا اليوم العظيم الذى سطر فيه الشعب المصرى تاريخ جديد و انتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973 وهزيمته لإسرائيل حدث يجب أن نعيد قراءة السيناريو وندرس كيف غير الجيش المصرى خط سير حياتنا وأعاد لنا الكرامة والأرض المحتلة بعد ملحمة 9 يونيو 1967 عندما تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة مصر متحملا مسؤولية الهزيمة في حرب 5 يونيو 1967 و خروج ملايين المواطنين للتظاهر رفضا لتنحيه رافعين شعار هنحارب لتنتفض الدولة المصرية من اقصاها الى اقصاها وتقوم بالاستعداد للحرب والثأر ويقدم ابناء الشعب نماذج محترمة يسطرها التاريخ بكل فخر مطالبا الجميع بالاصطفاف والتكاتف و الوقوف خلف القياده السياسيه والقوات المسلحة لدحر الارهاب وبناء مصر الجديده

وأوضح اللواء أحمد العوضى، نائب ائتلاف دعم مصر ونائب حزب حماة الوطن بالبرلمان ، أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم مبعث فخر استطاع فيه المقاتل المصرى قهر أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يهزم .

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