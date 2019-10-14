شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تتهم أردوغان بدس عناصر استخباراتية بين صفوفها لتفتيت تحالفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت جريدة "زمان" التابعة للمعارضة التركية الضوء على قمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للمعارضة فى بلاده، مؤكدة أن أردوغان دس عناصر فى صفوف المعارضة تابعة لجهاز الاستخابات التركية تحاول تفريق تحالفاتها.

وقال كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية أن أردوغان يعمل على تشتيت تحالف أحزاب المعارضة، الذي تسبب في خسارته العديد من البلديات الكبرى المهمة في الانتخابات المحلية الأخيرة، على رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وأضنة، متابعا: "نحن ندرك جيدًا أن أردوغان لديه تحركات واضحة لحماية عرشه، إنه يسعى لتفريق تحالف المعارضة من أجل ضمان وتأمين مستقبله الشخصي ومستقبل عرشه. وفي هذا السياق، قام بتحريك بعض المؤسسات، ونحن نعلم ذلك".

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وقال كليجدار، أن هناك أشخاص من قبل أجهزة الاستخبارات نعرفهم بالأساء تم تكليفهم لاختراق أحزاب المعارضة وتفريقها إلا أن المجتمع التركى بات يرى الحقيقة كاملة.

وأشارت "زمان" إلى أن تحالف المعارضة يضم أربعة أحزاب رئيسة هي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخير، والحزب الديمقراطي، وحزب السعادة، ويسعى أردوغان إلى خطف حزب الخير القومي من هذا التحالف من خلال خطاب قومي يتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالإرهاب الذي يلقي ظله على هذا التحالف.