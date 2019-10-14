شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: نحتاج لتوعية النشء بخطورة الفكر الإرهابى المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إننا نحتاج لتوعية الشباب فى مصر بخطورة الجماعات المتطرفة والإرهابية كما أننا نحتاج لتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن مراكز الشباب والدور الثقافية سيكون لها دورا كبيرا فى توعية المواطنين خلال الفترة المقبلة.

أضاف وهدان، لــ"الخليج 365"، أن التعليم عليه دور كبير فى تربية النشء فى مصر وتعريفهم بخطورة الإرهاب والفكر المتطرف كما أننا نحتاج لتغذية شباب مصر بفكرة قبول الآخر سواء المختلف معنا فى الفكر أو العرق أو الجنس وغيرها من مظاهر الاختلاف للعنصر البشرى.

Advertisements

ولفت وكيل البرلمان، إلى أن اللجنة البرلمانية الجديدة سيكون لها مهمة خاصة فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن عن اعتزام مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من أخطارالإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحتهم، داعياً برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها فى مواجهة الإرهاب، كما دعا إلى تحمل الجميع واجباته فى مكافحة هذه الظاهرة ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلمانى، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.