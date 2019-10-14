شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: رئيس النواب الأمريكى تدعم فرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية عبر حسابها على "تويتر"، أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أكد دعم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا. Advertisements وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت فى بيان لها الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية، لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التى دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين.

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