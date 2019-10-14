العاهل الأردني: ندعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، مشددا على أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأضاف الملك عبد الله، خلال حضوره ندوة "الأمن الوطني الأردني" بكليتي القيادة والأركان الملكية الأردنية والدفاع الوطني الملكية الأردنية -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - أن أولويه هي النهوض بالوضع الاقتصادي، وتأمين فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، من خلال تقديم كل التسهيلات الممكنة، مؤكدا جلالته ضرورة العمل على تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الزيارة، استمع الملك عبد الله إلى إيجازين قدمهما قائدا كلية القيادة والأركان، وكلية الدفاع الوطني حول الكليتين وأهدافهما وبرامجهما الدراسية ورسالتهما الوطنية، والتطوير الذي أجري أخيرا على منهاج كلية القيادة والأركان، لتصبح مركزا للتميز والإبداع في الفن التعبوي والعملياتي على المستويين الإقليمي والدولي يجسر للمستوى الاستراتيجي، بالإضافة إلى التطوير الذي تم على منهاج كلية الدفاع الوطني من خلال دمج دورتي الحرب والدفاع ليجمع بين الاستراتيجية وإدارة الدولة، والاستمرار ببرنامج استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب، تنفيذا للدور المسند إلى القوات المسلحة في الخطة الوطنية لمواجهة التطرف.

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والتقى الملك عبد الله مع الدارسين في كلية القيادة والأركان وكلية الدفاع الوطني.

ويلتحق في دورة كلية القيادة والأركان لهذا العام، إضافة إلى الطلاب الأردنيين، 93 طالبا من مصر والسعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان، وقطر، ولبنان، والسودان، وعدد من الطلاب من دول آسيوية وإفريقية.

كما يلتحق في كلية الدفاع الوطني، إضافة إلى الطلاب الأردنيين، 61 طالبا من مصر والسعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان، وقطر، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، وعدد من الطلاب من دول آسيوية وإفريقية وأوروبية.

يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تمنح درجتي الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وفي استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب، وشهادة دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية، فيما تمنح كلية القيادة والأركان درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية، وجميع الشهادات تصدر عن جامعة مؤتة.