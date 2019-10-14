"جنايات كفر الشيخ" تقضي ببراءة سائق من تهمة القتل في قرية "مسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الإثنين، ببراءة سائق من التهمة المنسوبة إليه بقتل أحد الأشخاص، في الأحداث التي شهدتها قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، الصيف الماضي، في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 23867 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، أحال "محمد أحمد عبد الرحمن رجب"، و25 سنة، سائق ويقيم بقرية مسير، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسائقين آخرين، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحكمتهم لاتهامهم، لأنهم في يوم 29 / 5 / 2018، بدائرة المركز، قتلوا المجني عليه "إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل آخر.

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ونص قرار إحالة المتهمين لجنايات كفر الشيخ، على أنهم أعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأسلحة بيضاء "سنجة وخنجر"، وبعد رؤيتهم من أرادوا قتله حتى أطلق أحد المتهمين النيران صوبه، قاصدًا من ذلك قتله إلا أن رميه حاد عن الهدف، فأحدث إصابة المجني عليه الذي تصادف وجوده بمكان الواقعة.

كما وجهت الاتهامات للسائق والمتهمين الآخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المدعو "ضياء الدين إبراهيم السيد علي سعدية"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأسلحة بيضاء "سنجة وخنجر".

وبالعرض على محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، قضت بقرارها المتقدم.