​جامعة الأزهر تقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين والعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر،تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي وعمال الجامعة، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء. ونص قرار رئيس جامعة الأزهر، الذي وصل الخليج 365 نسخة منه على أن تتولى الهيئات التابعة للجامعة تنفيذ القرار كل في اختصاصه.



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